Gol Mancini il passaggio vincente è di Dimarco Gli azzurri la sbloccano in extremis | 1-0 in Moldavia

Inter News 24 Gol mancini: l’Italia la sblocca sul finale in Moldavia. La rete che sblocca la sfida è del difensore romanista, su assist di Dimarco. L’ Italia ha ottenuto una rete fondamentale nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Moldavia. La partita, disputata in trasferta, si è sbloccata solo all’88’ minuto, quando Gianluca Mancini, difensore centrale e capitano della Nazionale, ha trovato il gol della vittoria. La squadra allenata da Roberto Mancini ha faticato a scardinare la difesa avversaria, ma ha portato a casa tre punti vitali per la corsa verso il prossimo torneo mondiale. Il gol decisivo di Mancini e l’assist di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

