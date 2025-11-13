Gol Mancini il passaggio vincente è di Dimarco Gli azzurri la sbloccano in extremis | 1-0 in Moldavia

Internews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Gol mancini: l’Italia la sblocca sul finale in Moldavia. La rete che sblocca la sfida è del difensore romanista, su assist di Dimarco. L’ Italia ha ottenuto una rete fondamentale nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Moldavia. La partita, disputata in trasferta, si è sbloccata solo all’88’ minuto, quando Gianluca Mancini, difensore centrale e capitano della Nazionale, ha trovato il gol della vittoria. La squadra allenata da Roberto Mancini ha faticato a scardinare la difesa avversaria, ma ha portato a casa tre punti vitali per la corsa verso il prossimo torneo mondiale. Il gol decisivo di Mancini e l’assist di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol mancini il passaggio vincente 232 di dimarco gli azzurri la sbloccano in extremis 1 0 in moldavia

© Internews24.com - Gol Mancini, il passaggio vincente è di Dimarco. Gli azzurri la sbloccano in extremis: 1-0 in Moldavia

Argomenti simili trattati di recente

Italia, Mancini: "Felice per il gol, ma contava di più vincere. In azzurro conta esserci" - Il difensore dell’Italia Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3- Riporta tuttomercatoweb.com

Mancini in gol con l'Italia: "Negli allenamenti siamo contenti, poi tutto si riflette in campo" - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Mancini Passaggio Vincente