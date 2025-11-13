Gli lanciano uova mentre presenta il libro | Rubiales si scaglia contro l' aggressore

L'ex presidente della Federcalcio spagnola ha schivato alcune uova che gli sono state lanciate durante la presentazione del suo libro "Uccidere Rubiales", scritto in seguito allo scandalo del bacio alla calciatrice Hermoso. Inaspettata anche la reazione dell'autore, che si è immediatamente scagliato verso l'aggressore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

