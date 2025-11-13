Gli attacchi di Schlein e Conte a Meloni sui centri per migranti in Albania

Al termine del primo vertice intergovernativo Italia-Albania, Giorgia Meloni ha affermato che i centri per migranti di Shengjin e Gjader «funzioneranno come dovevano funzionare dall’inizio» quando entrerà in vigore il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo. « La responsabilità non è la mia, arriveremo due anni dopo a fare esattamente quello che potevamo fare due anni prima. Penso che ciascuno si assumerà le sue responsabilità», ha poi aggiunto, parlando di «meccanismo che ha la potenzialità di cambiare il paradigma sulla gestione dell’immigrazione». Elly Schlein (Imagoeconomica). Schlein: «Hanno buttato 800 milioni degli italiani per delle prigioni vuote». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli attacchi di Schlein e Conte a Meloni sui centri per migranti in Albania

