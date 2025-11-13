Gjeci Inter dopo aver rischiato di perderlo in estate il club ora lo blinda col rinnovo! I dettagli dell’accordo col classe 2009
Inter News 24 Gjeci Inter, dopo aver rischiato di perderlo in estate il club ora lo blinda col rinnovo! I dettagli dell’accordo col giovane talento classe 2009. L’ Inter è pronta a blindare uno dei talenti più luminosi del proprio settore giovanile. Secondo quanto raccolto dal giornalista Pasquale Guarro, il club nerazzurro ha trovato un accordo totale per il primo contratto da professionista di Delis Gjeci, attaccante classe 2009. L’operazione segna un passo fondamentale nella protezione del giocatore, considerato un vero e proprio gioiello del vivaio, su cui la dirigenza meneghina ha deciso di investire con convinzione. 🔗 Leggi su Internews24.com
