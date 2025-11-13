Giustizia dopo 81 anni risarciti gli eredi di una vittima dell’eccidio di Forno

Massa, 13 novembre 2025 – A più di ottant’anni dall’ eccidio di Forno, gli eredi di una delle vittime hanno ottenuto un risarcimento riconosciuto dalla magistratura italiana grazie al fondo istituito per i crimini di guerra del Terzo Reich. La vicenda riguarda l’uccisione di 68 civili, trucidati il 13 giugno 1944 nel piccolo paese in provincia di Massa Carrara da una colonna composta da uomini della 135esima Festungs-Brigadestab tedesca, da membri della Kriegsmarine e dai militi della compagnia “O” della X Mas, agli ordini del tenente Umberto Bertozzi. incendiarono una casa e la caserma dei carabinieri, all'interno della quale morirono due persone rimaste intrappolate e nella stessa giornata furono anche deportati 51 civili nei campi di concentramento in Germania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giustizia dopo 81 anni, risarciti gli eredi di una vittima dell’eccidio di Forno

