Giornata mondiale della gentilezza un valore talvolta dimenticato

Oggi è la Giornata mondiale della gentilezza, un valore che talvolta sembra dimenticato. Fa discutere la proposta istituire una legge sull’obbligo di tenere comportamenti gentili, un Kindness Act. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata mondiale della gentilezza, un valore talvolta dimenticato

Altri contenuti sullo stesso argomento

GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA La definizione di Gentilezza secondo Nico Acampora lascia tutti sorpresi. #Nutriamolinclusione #autismo #vietatocalpestareisogni - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale della Gentilezza: storia e significato del 13 novembre - Scopri perché la Giornata Mondiale della Gentilezza si celebra il 13 novembre, quali valori promuove e come piccoli gesti possono cambiare la vita di tutti. Si legge su alfemminile.com

Giornata mondiale della gentilezza: l’Italia prova a darle un valore politico - Dalla proposta di inserire la gentilezza tra gli indicatori BES ai modelli internazionali: un valore antico che diventa strumento politico ed economico ... Segnala giornalelavoce.it

Giornata mondiale della gentilezza, al cimitero di Olbia installata un'altalena - Un’iniziativa dedicata ai bambini con lo scopo di rendere il luogo di sepoltura accogliente anche per i più piccoli ... Lo riporta msn.com