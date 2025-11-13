Giornata del Prematuro | Conad lancia una nuova raccolta fondi a favore della Neonatologia del Policlinico
Ancora una volta Conad Nord-Ovest vicino ai bambini prematuri e alla Terapia Intensiva neonatale del Policlinico di Modena. Questa campagna, che avrà il suo clou nel periodo natalizio viene presentata oggi nei giorni che precedono la Giornata mondiale della Prematurità che, come tutti gli anni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Il 17 novembre celebriamo la Giornata Mondiale del Prematuro, per garantire a ogni neonato il miglior inizio possibile. Un piccolo gesto può fare una grande differenza: dal 14 al 16 novembre, acquista un ciclamino al campo sportivo “La Fornace” di Vighignol - facebook.com Vai su Facebook