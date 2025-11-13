Giornata del diabete | il 14 novembre screening gratuiti ecco dove In Umbria | i dati fenomeno in crescita

Il 14 novembre, anche a Perugia e provincia, sarà celebrata la Giornata Mondiale del Diabete, che consentirà ai cittadini di accedere ai servizi di diabetologia di Perugia, Città di Castello, Branca, Assisi e Castiglione del Lago, nella fascia oraria 10-12, per ricevere informazioni sui corretti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il #Senato aderisce alla Giornata mondiale del #Diabete illuminando di #Blu la facciata di #PalazzoMadama dalle 18 di giovedì 13 fino all'una di venerdì #14novembre ? #SenatoTV per il #WorldDiabetesDay Vai su X

In occasione della Giornata mondiale del diabete, che ricorre il 14 novembre, ci sarà una tavola rotonda che coinvolgerà anche le associazioni dei pazienti con diabete, sul tema dello screening e della terapia del diabete - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale del Diabete: riflettori puntati sul benessere nella vita e sul lavoro - Il 14 novembre torna la Giornata Mondiale del Diabete, promossa da International Diabetes Federation (IDF) e Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Scrive ravennawebtv.it

Giornata Mondiale Diabete, quasi 4 milioni italiani con diagnosi - In Italia poco meno del 5% della popolazione adulta, pari a quasi 4 milioni di persone, ha ricevuto una diagnosi di diabete negli ultimi due anni, con una prevalenza in aumento e fortemente legata all ... Segnala ansa.it

Giornata mondiale del diabete: quanti italiani hanno ricevuto la diagnosi - Si chiamano Care4Diabetes e Jacardi i due progetti europei, di cui è capofila l'Iss: l'obiettivo è migliorare la consapevolezza, la cura e la raccolta dati sul diabete in Europa ... Scrive interris.it