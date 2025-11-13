Genova colpo ai furgoni dei corrieri | inseguimento in pieno centro e arresto di un ladro con chiavi speciali

Notizie.virgilio.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Genova un 49enne cileno per furto aggravato ai danni di corrieri. Sequestrati strumenti da scasso. Indagini sul complice in fuga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

genova colpo ai furgoni dei corrieri inseguimento in pieno centro e arresto di un ladro con chiavi speciali

© Notizie.virgilio.it - Genova, colpo ai furgoni dei corrieri: inseguimento in pieno centro e arresto di un ladro con chiavi speciali

Altre letture consigliate

Furti lampo dai furgoni dei corrieri: presi con il carrello pieno di pacchi - Prendevano di mira i furgoni dei corrieri lasciati incustoditi per le consegne e rubavano i pacchi usando addirittura un carrello ... Da msn.com

I ladri prendono di mira i corrieri: ecco come agiscono - Diversi colpi segnalati alle forze dell'ordine nelle ultime settimane, una coppia è stata 'beccata' dalla polizia in via Venti, uno dei malviventi è scappato mentre l'altro è stato arrestato ... Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Colpo Furgoni Corrieri