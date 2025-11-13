Genova colpo ai furgoni dei corrieri | inseguimento in pieno centro e arresto di un ladro con chiavi speciali

Arrestato a Genova un 49enne cileno per furto aggravato ai danni di corrieri. Sequestrati strumenti da scasso. Indagini sul complice in fuga.

