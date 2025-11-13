Garlasco Lovati risponde ai pm | Ho detto che ho preso 15mila euro Anche gli altri avvocati lo hanno ammesso

"Ho preso 15mila euro, mi sembra di aver capito che anche gli altri due avvocati abbiano ammesso" ha spiegato Massimo Lovati che si è presentato oggi alla Procura di Brescia dopo la convocazione dei pm che indagano sulla presunta corruzione dell'ex procuratore Venditti per l'archiviazione nella prima indagine sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Garlasco: Lovati risponde a pm Brescia e conferma soldi in nero da Sempio - E' durata circa quattro ore l'audizione dell'avvocato Massimo Lovati, sentito come "persona interessata" dalla pm di Brescia Claudia Moregola nel fascicolo d'indagine sul ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Garlasco, Lovati ascoltato a Brescia: “Dirò che ho preso 15mila euro. Sempio? non c’entra niente” - Io non ho mai chiesto soldi ai Sempio” ha spiegato Massimo Lovati che si è presentato oggi alla Procura di Brescia dopo la convocazione ... Come scrive fanpage.it

Garlasco, l'avvocato Lovati a Ignoto X dopo essere stato ascoltato in Procura: "Ecco cosa mi hanno contestato" - “ C’è stato solo un piccolo problemino ”, ha detto Lovati, facendo riferimento alla consulenza del genetista, Pasquale Linarello, il consulente della difesa di Alberto Stasi che per primo, nel 2016, ... Scrive tg.la7.it