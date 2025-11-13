Gabbia nel pre partita di Italia Moldova | Vogliamo continuare la striscia positiva Complimenti di Gattuso? Sono molto contento per questo motivo

Calcionews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabbia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Moldova, analizzando la situazione dell’Italia A pochi minuti dall’inizio della partita contro la Moldova, Matteo Gabbia, difensore del Milan e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la voglia di continuare a fare bene nonostante la qualificazione diretta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

