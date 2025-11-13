Fuochi d’artificio | prefettura di Napoli avanti con le verifiche

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà intensificata, anche in vista delle prossime festività natalizie, l’attività di controllo sulla produzione e la vendita dei fuochi d’artificio nel territorio della provincia di Napoli. Su disposizione della prefettura di Napoli la Commissione tecnica territoriale sostanze esplodenti, nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025 ha ispezionato tutte le tredici fabbriche autorizzate nel territorio della provincia di Napoli e oltre trenta esercizi di minuta vendita di articoli pirotecnici sempre nel Napoletano. A seguito delle ispezioni sono state inviate, dalle Autorità competenti, le comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria, per 6 dei 13 opifici ispezionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

