Fuochi d’artificio | prefettura di Napoli avanti con le verifiche
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà intensificata, anche in vista delle prossime festività natalizie, l’attività di controllo sulla produzione e la vendita dei fuochi d’artificio nel territorio della provincia di Napoli. Su disposizione della prefettura di Napoli la Commissione tecnica territoriale sostanze esplodenti, nel corso del 2024 e dei primi mesi del 2025 ha ispezionato tutte le tredici fabbriche autorizzate nel territorio della provincia di Napoli e oltre trenta esercizi di minuta vendita di articoli pirotecnici sempre nel Napoletano. A seguito delle ispezioni sono state inviate, dalle Autorità competenti, le comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria, per 6 dei 13 opifici ispezionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
11 novembre 2025. La magia dei fuochi d’artificio ci ha emozionato, le luminarie hanno riscaldato e illuminato le vie del paese con i loro colori, e la piazza ha risuonato delle meravigliose melodie del Gran Concerto Bandistico “Luciano Vinella” di Castellana – - facebook.com Vai su Facebook
A Napoli irregolare una fabbrica di fuochi d’artificio su due: denunce e sospensioni prima di Capodanno - A Napoli sospese dalla Prefettura 6 fabbriche di fuochi di artificio su 13. Riporta fanpage.it
Prefetto di Napoli, 'aumento estorsioni? Ci sono più denunce' - "Vedere Napoli al 13mo posto nell'elaborazione statistica de "Il Sole 24 Ore", basata sui dati ufficiali del Ministero dell'Interno significa davvero molto; significa che forze dell'ordine e magistrat ... Secondo ansa.it
Donna violentata a Napoli: prefetto, 'rafforzati controlli' - Un' "intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza", anche per quanto riguarda la presenza della polizia amministrativa, con il Comune che "sta già operando bene e intensificherà la sua ... Riporta ansa.it