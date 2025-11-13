Frattesi Juventus | la verità sul suo possibile approdo in bianconero a gennaio Spalletti è un suo grande estimatore ma…Retroscena importante sulla trattativa

Frattesi Juventus: ecco la verità sul suo possibile passaggio in bianconero a gennaio. La carta Spalletti e il retroscena sul trasferimento dall’Inter. Il futuro di Davide Frattesi è tornato prepotentemente al centro delle cronache di calciomercato. Il centrocampista dell’Inter classe 1999 sta vivendo un avvio di stagione complicato, trovando poco spazio nelle rotazioni del tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Una situazione di stallo che potrebbe spingere il giocatore a valutare l’addio già nella finestra di gennaio. Tra le tante voci circolate nelle ultime ore, una delle più clamorose riguardava un possibile passaggio alla Juventus, complice l’arrivo sulla panchina bianconera di un suo grande estimatore: Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juventus: la verità sul suo possibile approdo in bianconero a gennaio. Spalletti è un suo grande estimatore ma…Retroscena importante sulla trattativa

