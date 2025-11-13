Frattesi Juve ipotesi plausibile? Romano fa chiarezza sugli accostamenti del centrocampista dell’Inter ai bianconeri | ecco cosa può succedere!

Frattesi Juve, il futuro di Davide Frattesi è ancora incerto, avanzano le voci di uno scambio che lo porterebbero in bianconero. Romano chiarisce Il futuro di Davide Frattesi continua a essere uno degli argomenti più discussi in casa Inter. Nonostante l’apprezzamento da parte del tecnico Cristian Chivu, il centrocampista italiano ha trovato poco spazio finora, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Frattesi Juve, ipotesi plausibile? Romano fa chiarezza sugli accostamenti del centrocampista dell’Inter ai bianconeri: ecco cosa può succedere!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Insieme alla #Juventus anche #Roma e #Lazio sono in corsa per un possibile trasferimento di Davide #Frattesi, nonostante l'#Inter fa muro per gennaio, il malumore del giocatore può essere una chiave importante. ? La Repubblica - facebook.com Vai su Facebook

#Frattesi alla #Juventus? La situazione Vai su X

Juventus, Inter e Frattesi: ipotesi scambio? Il punto - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non risultano contatti tra Juventus e Inter per Davide Frattesi. Da ilbianconero.com

Chivu al primo bivio Inter: Frattesi e Acerbi possono partire subito, la Juve osserva - I nerazzurri di certo non svenderanno il centrocampista, mentre il centrale sogna la “last dance” Mondiale. tuttosport.com scrive

Inter, ora Frattesi è una comparsa. È il sogno proibito di Sarri, ma anche di Roma e Juve - A Davide Frattesi il ruolo di comparsa delle gare dell’Inter sta proprio stretto. Segnala tuttomercatoweb.com