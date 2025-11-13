Forbidden Fruit i personaggi cambiano volto
© Fox Tv I telespettatori di Beautiful e delle soap in generale sono ormai abituati da tanto tempo ai vari recast. Quante volte Taylor e Thomas, giusto per citarne due, hanno cambiato volto nelle vicende travagliate della Forrester Creations? Ormai si è quasi perso il conto. Al contrario, nelle dizi turche l’escamotage di cambiare l’attore che dà vita ad un personaggio è sicuramente meno frequente, ma non del tutto escluso. Proprio per questo, nelle prossime stagioni di Forbidden Fruit, alcuni personaggi storici e importanti cambieranno interprete. Vediamo quali sono. I recast di Forbidden Fruit. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti simili trattati di recente
«Ora che ho chiarito tutto con Halit, non c’è più motivo di continuare così: voglio il divorzio. » Alihan mette le carte in tavola con Ender senza tanti giri di parole. La puntata di Forbidden Fruit in onda domani alle 14. 10 su Canale 5 promette sviluppi interessanti: - facebook.com Vai su Facebook
Come finisce Forbidden Fruit 2? Anticipazioni ultima puntata/ Ender è morta davvero? - Forbidden Fruit 2, come finisce la seconda stagione: il finale spiegato tra vendette, tradimenti e un misterioso tentato omicidio. Segnala ilsussidiario.net
"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 17 al 21 novembre - Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 17 al 21 novembre: le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5 ... msn.com scrive
Forbidden Fruit: arriva l’intrigante Sahika, la sorella di… | Anticipazioni - Sul finire della seconda stagione della dizi turca, i telespettatori faranno la ... msn.com scrive