Forbidden Fruit ecco i nuovi interpreti di Lila ed Erim
© Fox Tv I telespettatori di Beautiful e delle soap in generale sono ormai abituati da tanto tempo ai vari recast. Quante volte Taylor e Thomas, giusto per citarne due, hanno cambiato volto nelle vicende travagliate della Forrester Creations? Ormai si è quasi perso il conto. Al contrario, nelle dizi turche l’escamotage di cambiare l’attore che dà vita ad un personaggio è sicuramente meno frequente, ma non del tutto escluso. Proprio per questo, nelle prossime stagioni di Forbidden Fruit, alcuni personaggi storici e importanti cambieranno interprete. Vediamo quali sono. I recast di Forbidden Fruit. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Forbidden fruit, anticipazioni dal 17 al 21 novembre: Yildiz attratta da Alper, Ender derubata - L'attrazione di Yildiz per Alper e la rapina ai danni di Ender nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 17 al 21 novembre su Canale 5 ... Segnala superguidatv.it
"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 17 al 21 novembre - Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 17 al 21 novembre: le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5 ... Da msn.com
Forbidden Fruit, cambio programmazione dicembre: la soap si allunga nel primo pomeriggio - Complice lo stop di Uomini e Donne per la pausa natalizia, le puntate di Forbidden Fruit dureranno più a lungo ... Come scrive it.blastingnews.com