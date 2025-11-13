Foggia come Bari per Natale | luminarie affidate all’azienda storica pugliese Paulicelli

Foggiatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni cura gli allestimenti del Natale a Bari, e ora le luminarie dell’azienda storica pugliese Paulicelli sbarcano a Foggia.Dopo aver consultato per le vie brevi altre ditte che avrebbe offerto soluzioni identiche a quelle degli scorsi anni, praticamente allo stesso prezzo, stando a quanto si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

