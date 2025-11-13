Fiumicino tre bombe carta in poche ore | allarme in via Magri arrivano le forze dell’ordine
Fiumicino, 13 novembre 2025 – Tre forti esplosioni hanno turbato la quiete di via Magri in un’unica giornata. Un episodio nel pomeriggio, altri due in serata, tutti provocati da bombe carta che hanno causato danni visibili a un muretto lungo la strada e attirato l’attenzione dei residenti, scesi in strada spaventati dal fragore. Le detonazioni, ravvicinate tra loro, hanno lasciato sul terreno detriti e frammenti del muro colpito. La zona, già stretta e molto trafficata per la presenza di abitazioni e auto in sosta, è stata raggiunta poco dopo dalle pattuglie della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area per effettuare i primi rilievi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondisci con queste news
Vi aspettiamo ogni VENERDI E SABATO SERA anche con le nostre GIRELLE PISTACCHIO E FONDENTE! Troverete servizio di Caffetteria oltre a Crepes Bombe Ciambelle Crostate Biscotti e Aperitivo Dolce e Salato! .. e molto altro! A Fiumicino anche la - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, tre bombe carta in poche ore: allarme in via Magri, arrivano le forze dell’ordine - Tre bombe carta esplodono in via Magri a Fiumicino: muretto danneggiato e indagini delle forze dell’ordine con acquisizione delle telecamere. ilfaroonline.it scrive
Siracusa, bombe carta esplose fuori dallo stadio: 20 denunciati - La polizia ha denunciato, a vario titolo, venti siracusani per lancio di oggetti pericolosi, accensione e lancio di grossi petardi illegali e violazioni del ... Da msn.com
Svastiche e insulti sui muri dopo il lancio di una bomba carta: scuola attaccata da un gruppo di persone incappucciate - Una nube di fumo ha riempito l'ufficio della vicepreside dell'istituto comprensivo 'Santa Beatrice' a Rom ... Come scrive today.it