Fiumicino tre bombe carta in poche ore | allarme in via Magri arrivano le forze dell’ordine

Fiumicino, 13 novembre 2025 – Tre forti esplosioni hanno turbato la quiete di via Magri in un’unica giornata. Un episodio nel pomeriggio, altri due in serata, tutti provocati da bombe carta che hanno causato danni visibili a un muretto lungo la strada e attirato l’attenzione dei residenti, scesi in strada spaventati dal fragore. Le detonazioni, ravvicinate tra loro, hanno lasciato sul terreno detriti e frammenti del muro colpito. La zona, già stretta e molto trafficata per la presenza di abitazioni e auto in sosta, è stata raggiunta poco dopo dalle pattuglie della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area per effettuare i primi rilievi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it