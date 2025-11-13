Firenze bambino di 2 anni ingoia una pila | portato al Meyer

Firenze, 13 novembre 2025 – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 novembre, in via Enrico De Nicola a Firenze, dove un bambino di appena 2 anni ha accidentalmente ingoiato una pila a bottone. I genitori si sono subito accorti che qualcosa non andava e hanno contattato il 112. Sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori che hanno trasferimento rapidamente il piccolo all’ospedale pediatrico Meyer. Qui i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari e gli hanno fornito tutte le cure del caso. Fortunatamente il piccolo non è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

