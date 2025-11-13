Finisce l' estate di San Martino dal fine settimana maltempo su tutta l' Italia

È giunta al capolinea l'estate di San Martino, dal fine settimana inizierà una fase di maltempo sull’Italia.A dirlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.«L’anticiclone, responsabile della recente fase stabile e mite sulla nostra Penisola, dal fine settimana inizierà a indebolirsi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Finisce l'estate di San Martino, dal fine settimana maltempo su tutta l'Italia - Previsto un cambiamento del quadro meteorologico nel fine settimana dopo le belle giornate di sole degli ultimi giorni ... Riporta ilpescara.it

Meteo, finisce l'estate di San Martino e arrivano nuvole e pioggia - L’alta pressione, responsabile del tempo stabile e mite degli ultimi giorni, inizierà a indebolirsi nei prossimi giorni e nel corso del fine settimana lascerà spazi ... Secondo firenzetoday.it

Perché si chiama Estate di San Martino: scopri la leggenda dell’11 novembre - Martino nacque intorno al 316 a Sabaria, nell’attuale Ungheria, e crebbe a Pavia, dove il padre serviva come ufficiale romano. Riporta tg.la7.it