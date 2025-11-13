Finals troppo Alcaraz per Musetti Lo spagnolo va in semifinale e chiude l' anno da n1

AGI - Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti nell'ultima partita del girone "Connors" delle ATP Finals, in corso a Torino, alla Inalpi Arena. 6-4 6-1 il punteggio in favore dello spagnolo, dopo un'ora e 24 minuti di gioco: un risultato che ha una valenza doppia per Alcaraz, che ottiene la terza vittoria su tre match giocati nel girone del "Master", chiuso in testa, ma che, soprattutto, si è assicurato di chiudere l'anno da numero uno del ranking ATP. Dopo un primo set equilibrato e conquistato da Alcaraz grazie al break nel decimo gioco, il secondo parziale ha visto lo spagnolo prendere il sopravvento sul carrarino, che alla lunga ha perso lucidità e freschezza: ne consegue che la palla break annullata nel secondo game è solo l'anticipo dei due break consecutivi arrivati nel quarto e nel sesto gioco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Finals, troppo Alcaraz per Musetti. Lo spagnolo va in semifinale e chiude l'anno da n.1

