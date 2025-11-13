Fiesole in scena lo spettacolo ‘Delitto e castigo’ dedicato al romanzo di Dostoevskij

Firenze, 13 novembre 2025 - “È il primo romanzo che ho letto, avevo quindici anni, e, mentre lo leggevo, ho avuto l’impressione che quel romanzo lì, pubblicato 118 anni prima a tremila chilometri di distanza, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare”. Scrittore, traduttore e studioso di letteratura russa, Paolo Nori torna sul palco del Teatro di Fiesole e porta con sé la complessità e il fascino di Fedor Dostoevskij. A “ Delitto e castigo” è dedicato il reading teatrale in programma venerdì 14 novembre, nell’ambito del festival Autunno Fiesolano. I biglietti (posti numerati, 8, 10, 15 euro) sono disponibili sul sito del teatro www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

