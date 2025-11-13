Festa della Chitarra a Chiaravalle | appuntamento con il sit-in nazionale giunto all' edizione numero 12
CHIARAVALLE - Si svolgerà quest'anno a Chiaravalle, il 16 novembre, presso la Biblioteca Comunale, il Sit In Nazionale di chitarra, il prestigioso appuntamento che i chitarristi italiani si danno per la diffusione della musica per chitarra, giunto alla XII edizione. Il sit-in nasce come idea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Festa della chitarra 2025 entra nel vivo. Non mancare domani al prossimo appuntamento dedicato al benessere dei musicisti: YOGA PER MUSICISTI e non solo... Sabato 8 novembre, ore 18:00 Performance Room – La bottega della Musica Un incontr - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Chitarra a Chiaravalle: appuntamento con il sit-in nazionale giunto all'edizione numero 12 - L'iniziativa nasce come idea libera di incontro e confronto tra chitarristi italiani, per la creazione di una programmazione musicale sul territorio e con lo scopo della divulgazione della vita chitar ... Scrive anconatoday.it