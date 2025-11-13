Festa della Chitarra a Chiaravalle | appuntamento con il sit-in nazionale giunto all' edizione numero 12

Anconatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CHIARAVALLE - Si svolgerà quest'anno a Chiaravalle, il 16 novembre, presso la Biblioteca Comunale, il Sit In Nazionale di chitarra, il prestigioso appuntamento che i chitarristi italiani si danno per la diffusione della musica per chitarra, giunto alla XII edizione. Il sit-in nasce come idea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

