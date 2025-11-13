FC 26 SBC Tour Mondiale | Marcos Leonardo 85 OVR – L’Attaccante Veloce!
È disponibile la SBC Tour Mondiale di Marcos Leonardo (85 OVR). Questo attaccante brasiliano, che può giocare anche come Centrocampista Offensivo (COC), è una carta veloce e tecnica. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Tour Mondiale Marcos Leonardo (85 OVR). Ruoli: ST (Attaccante) o CM, CAM.. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 4 Stelle.. Statistiche chiave: Velocità 88, Tiro 86, Dribbling 85.. PLUS: Mezzala (COC), Attaccante avanzato (ATT), Torre (ATT).. PLUS PLUS: Falso 9 (ATT).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC ha un costo molto accessibile per un 85 OVR. Richiede due rose con rating 84 OVR e l’utilizzo di una singola carta Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
