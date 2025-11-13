FC 26 SBC | Incontri Principali – Match Nazionali!
È disponibile la SBC settimanale Incontri Principali, focalizzata questa volta sui match delle nazionali. Hai 7 giorni per completare tutte le sfide. Il Premio Finale. Completando tutte e 4 le sfide, riceverai: 1x Pacchetto giocatori zinco rari (Scambiabile).. Le 4 Sfide da Completare. Le sfide di questa settimana richiedono un’attenta gestione delle restrizioni di Nazionalità e Club, oltre all’Intesa (Chemistry). Sfida PartitaFocus Requisiti Chiave 1 – Francia vs Ucraina FranciaCampionati Min. 1 gioc. Francia, Max 4 Campionati uguali, Min. 3 Rari, Intesa min 14, Qualità min Argento 2 – Germania vs Slovacchia GermaniaPaesi Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
