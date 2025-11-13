False fatture e incassi rubati per 40mila euro | condannato il ' socio' della storica pasticceria

Si sarebbe appropriato degli incassi della pasticceria per complessivi 40mila euro. Per questo motivo G.T., di 51 anni, è stato condannato a due anni di reclusione per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona. Il giudice Luciana Crisci, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it