Mentre le ruspe di Bertelli avviano la riqualificazione, gli umarèll aretini presidiano la recinzione con commenti, critiche e soluzioni non richieste Ci voleva Patrizio Bertelli per far ripartire l’ex Lebole. e infatti son ripartite per prime le ruspe. Ma, attenzione: appena la prima benna ha toccato il muro, sono comparsi loro, gli eterni guardiani del cantiere, i due omini di fiducia, categoria tecnica nota come Umaréll Certificati. Armati di mani dietro la schiena, commento pronto e dito puntato verso l’infinito, si sono presentati puntuali come le tasse. Uno dei due, appena vista la ruspa, ha alzato il braccio come per dirigere il traffico dei lavori, mentre l’altro, tecnico senior, ha decretato: “Oh, qui se ‘un gni se dice come se fa, questi buttono giù tutto a caso!” Dopo vent’anni di abbandono, degrado, senzatetto, piccioni con residenza stabile e archeologia industriale involontaria, finalmente l’area sta per rinascere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ex Lebole, partono i lavori… e gli umarèll mettono il turbo: “Oh, se fa tutto male!”