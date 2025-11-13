Evaso e latitante da due mesi il tribunale lo condanna per stalking e lesioni

ANCONA – Condannato a due anni per stalking e lesioni aggravate. La sentenza è arrivata oggi pomeriggio per Salvatore Del Campo, il 41enne di origine siciliana che il 15 settembre scorso è evaso dai domiciliari in un paesino in provincia di Siena, rompendo il braccialetto elettronico. L'uomo è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

