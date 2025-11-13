Erba intervento ai limiti dell’impossibile | una paziente torna a camminare dopo una chirurgia ortopedica ad altissima complessità

Quicomo.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento definito “ai limiti dell’estremo”, una paziente che torna a camminare dopo anni di difficoltà e un’équipe capace di affrontare una situazione clinica considerata tra le più complesse. È quanto realizzato all’ospedale di Erba, dove l’équipe di Ortopedia diretta dal dottor Tiziano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

