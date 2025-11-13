Elezioni Campania Simeone Fico Presidente | Riportare Napoli al centro dell’agenda politica

Elezioni Campania, Nino Simeone candidato con Fico Presidente: “Riportare Napoli al centro dell’agenda politica, perché se riparte Napoli tutta la regione ripartirà”. Nino Simeone da consigliere comunale di Napoli vicino candidato nella lista di Roberto Fico al Consiglio Regionale della Campania. Nino Simeone, attualmente consigliere comunale di Napoli, presidente della commissione trasporti dell’amministrazione di Gaetano . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Elezioni Campania, Simeone (Fico Presidente): “Riportare Napoli al centro dell’agenda politica”

