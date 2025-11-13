Dumfries in dubbio per Polonia Olanda il ct Koeman lancia l’allarme | Più tardi parlerò col medico e…
Inter News 24 Dumfries in dubbio per Polonia Olanda, il ct Koeman lancia l’allarme: «Più tardi parlerò col medico e.». Le condizioni dell’esterno dell’Inter. L’Olanda si prepara ad affrontare la Polonia, ma il CT Ronald Koeman deve fare i conti con l’incertezza legata a Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter non è in perfette condizioni fisiche, tanto da aver saltato l’allenamento di martedì, come riportato dai media olandesi. Il piano di Koeman: Geertruida il sostituto designato. Lo stesso Commissario Tecnico olandese ha confermato il dubbio in conferenza stampa, spiegando che la decisione definitiva sulla sua inclusione in lista verrà presa solo dopo aver parlato con il medico. 🔗 Leggi su Internews24.com
