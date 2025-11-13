Dumfries in dubbio per Polonia Olanda il ct Koeman lancia l’allarme | Più tardi parlerò col medico e…

Internews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Dumfries in dubbio per Polonia Olanda, il ct Koeman lancia l’allarme: «Più tardi parlerò col medico e.». Le condizioni dell’esterno dell’Inter. L’Olanda si prepara ad affrontare la Polonia, ma il CT Ronald Koeman deve fare i conti con l’incertezza legata a Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter non è in perfette condizioni fisiche, tanto da aver saltato l’allenamento di martedì, come riportato dai media olandesi. Il piano di Koeman: Geertruida il sostituto designato. Lo stesso Commissario Tecnico olandese ha confermato il dubbio in conferenza stampa, spiegando che la decisione definitiva sulla sua inclusione in lista verrà presa solo dopo aver parlato con il medico. 🔗 Leggi su Internews24.com

dumfries in dubbio per polonia olanda il ct koeman lancia l8217allarme pi249 tardi parler242 col medico e8230

© Internews24.com - Dumfries in dubbio per Polonia Olanda, il ct Koeman lancia l’allarme: «Più tardi parlerò col medico e…»

News recenti che potrebbero piacerti

dumfries dubbio polonia olandaPolonia-Olanda, Koeman: “Dumfries è in dubbio. Parlerò col medico e prenderemo una decisione” - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Polonia, il c. msn.com scrive

dumfries dubbio polonia olandaCt Olanda: “Dumfries è in dubbio per la Polonia: parlerò con i medici” - Il ct degli Orange, Ronald Koeman ha parlato della possibile assenza di Denzel Dumfries in vista della sfida contro la Polonia. Come scrive msn.com

dumfries dubbio polonia olandaZielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano" - A presentare l'imminente impegno della Polonia, dove invece gioca l'altro interista Piotr Zielinski, ci pensa il ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dumfries Dubbio Polonia Olanda