Dove vedere in tv Sinner-De Minaur ATP Finals 2025 | orario semifinale programma streaming

Alla Inalpi Arena di Torino si disputeranno sabato 15 novembre, le semifinali di entrambi i tornei delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: per quanto concerne il tabellone di singolare, l' azzurro Jannik Sinner, primo classificato nel Gruppo Bjorn Borg, affronterà l' australiano Alex de Minaur, giunto secondo nel Gruppo Jimmy Connors. Non è stato ancora rilasciato l' ordine di gioco: il programma si aprirà alle 12.00 con la prima semifinale di doppio, ma il match Sinner-de Minaur potrebbe essere il secondo, ed iniziare non prima delle ore 14.30, oppure il quarto, con il via non prima delle ore 20.

