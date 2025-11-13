Donizetti Opera cala il tris per il cartellone 2026 | le novità

IL CARTELLONE. «L’Esule di Roma» il 13 novembre, «Alahor in Granata», il 14 novembre, «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» il 15 novembre: il direttore artistico Riccardo Frizza ha annunciato le opera del 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«L'Esule di Roma» il 13 novembre, «Alahor in Granata», il 14 novembre, «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» il 15 novembre

Donizetti Opera - Torna nei teatri della "città di Gaetano Donizetti" il Festival internazionale dedicato al celebre compositore bergamasco, dal 14 al 30 novembre. Lo riporta ecodibergamo.it

Donizetti Opera, in vista del debutto l’«experience» con i costumi di scena - «Caterina Cornaro experience» motiva il suo titolo ambizioso, con un programma ricco di appuntamenti e dislocato in «numerose istituzioni culturali di ... Secondo bergamo.corriere.it

