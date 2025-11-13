Donald Trump arriva la firma | finito lo shutdown più lungo della storia americana
Con la firma di Donald Trump del provvedimento approvato dal Congresso americano, è ufficialmente terminato lo shutdown più lungo della storia americana. Lo stop di quasi tutte le spese federali è durato 43 giorni ed è terminato con la firma del decreto dal presidente americano e dalla Camera, con 222 voti a favore e 209 . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Sono io l'unico in grado di abbatterlo": lo scrive, riferendosi a Donald Trump, Jeffrey Epstein in una delle email diffuse dalla commissione vigilanza della Camera. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X
«Questi documenti non provano nulla. L’unica cosa che dimostrano è che Donald Trump non ha fatto nulla di sbagliato» - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump, arriva la firma: finito lo shutdown più lungo della storia americana - Con la firma di Donald Trump del provvedimento approvato dal Congresso americano, è ufficialmente terminato lo shutdown più lungo della storia americana. Lo riporta dailynews24.it
Trump firma la fine dello shutdown più lungo, 'non si ripeta più' - Dopo 43 giorni di chiusura, il governo Usa riapre: Donald Trump ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per mettere fine alla paralisi ... Da ansa.it
Trump firma la fine dello shutdown - Il Stati Uniti Donald Trump ha firmato il provvedimento che mette fine allo shutdown più lungo della storia americana ... Secondo toscanamedianews.it