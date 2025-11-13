Donald Trump arriva la firma | finito lo shutdown più lungo della storia americana

Dailynews24.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la firma di Donald Trump del provvedimento approvato dal Congresso americano, è ufficialmente terminato lo shutdown più lungo della storia americana. Lo stop di quasi tutte le spese federali è durato 43 giorni ed è terminato con la firma del decreto dal presidente americano e dalla Camera, con 222 voti a favore e 209 . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it



