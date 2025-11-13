Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zimbru’ tra la Selectionata di Popescu e gli Azzurri di Gattuso in tempo reale L’ Italia è di scena sul campo della Moldavia a Chisinau in una gara valida come settima e penultima giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sfida tra due Nazionali che potrebbero trovarsi di nuovo di fronte negli spareggi di marzo che sarà diretta dall’arbitro ucraino Balakin. Rino Gattuso, Ct dell’Italia (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurri di Rino Gattuso, che ha deciso di schierare una formazione sperimentale, puntano ad ottenere la sesta vittoria di fila. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Moldova-Italia 0-0: Pio Esposito non trova lo specchio della porta! – LIVE