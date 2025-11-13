Dipende da Noi aperte le iscrizioni al progetto di Wikimafia per le scuole | focus su legalità ed etica dello sport

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Dipende da Noi, il progetto di educazione alla legalità e all’etica dello sport organizzato dall’associazione WikiMafia e rivolto alle scuole superiori di Milano. Il percorso prevede quattro incontrieventi da febbraio ad aprile 2026 per un totale di 15 ore di formazione: lo scopo, spiega l’associazione, è di “diffondere conoscenza e maggiore consapevolezza sul fenomeno mafioso, declinando l’etica dello sport a un più specifico impegno contro la cultura mafiosa”. È possibile iscrivere la propria scuola fino al 16 novembre: il modulo di adesione per i docenti è disponibile sul sito di Wikimafia a questa pagina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dipende da Noi”, aperte le iscrizioni al progetto di Wikimafia per le scuole: focus su legalità ed etica dello sport

