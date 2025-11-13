Diouf oggetto misterioso ma l’Inter non può cederlo a gennaio
2025-11-13 20:09:00 Arrivano conferme: Il centrocampista francese fatica a mettersi in mostra nella squadra di Chivu, ma il regolamento gli impone la permanenza a Milano fino al termine della stagione. Andy Diouf non ha ancora trovato il suo posto nel mondo Inter e ad oggi, almeno dall’esterno, non ci sono sufficienti strumenti per capire entro quanto tempo e se mai il centrocampista francese riuscirà a fare emergere le proprie doti con addosso il peso della casacca a strisce nerazzurre. Undici minuti alla prima di A contro il Torino e 15 minuti contro la Cremonese, l’ex Lens ha finora totalizzato 26 minuti in campionato, un esiguo bottino sufficiente a spiegare le difficoltà che ha trovato una volta lanciatosi in questa nuova esperienza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
