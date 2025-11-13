Diga Ferraro Fdi | Opera strategica ma Regione ferma sugli indennizzi

Tempo di lettura: 2 minuti "Il pieno utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro rappresenta un intervento strategico per l'intera Campania, capace di garantire approvvigionamento potabile a oltre 2,5 milioni di cittadini e di sostenere il rilancio agricolo del Sannio, con 15 mila ettari di terreni che potranno contare su una risorsa stabile per l'irrigazione". Lo dichiara Mario Ferraro, candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali in Campania, commentando l'avanzamento dei lavori del grande progetto idrico che interesserà 26 comuni beneventani e dovrebbe concludersi nella primavera del 2027.

