Dieci anni dopo il Bataclan ritorno a Molenbeek

13 novembre 2015 - 13 novembre 2025. Siamo tornati a Molenbeek, da dove partirono Salah Abdeslam e il fratello Brahim per compiere la strage del Bataclan. Nelle vie del quartiere in pochi vogliono parlare di quanto accaduto. Incontriamo Bakkaly Tahiri, presidente del partito politico Islam, nato proprio a Molenbeek. "La gente vuole andare avanti", afferma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dieci anni dopo il Bataclan, ritorno a Molenbeek

Contenuti che potrebbero interessarti

Dieci anni fa, il 13 novembre 2015, Parigi fu colpita da un vile attacco terroristico rivendicato dall'ISIS, che sconvolse il mondo intero. Una ferocia che ha lasciato un segno indelebile nei ricordi e nelle coscienze di tutti. Ricordo ancora l'orrore, lo smarrimento, il Vai su X

Dieci anni fa, il 13 novembre 2015, un commando di terroristi partiti dal Belgio è arrivato nel cuore di Parigi e ha assaltato la città: un kamikaze si è fatto saltare in aria davanti allo Stade de France, gli altri a bordo di macchine hanno preso a fucilate le persone - facebook.com Vai su Facebook

Bataclan, dieci anni dopo: musica rock e 132 stelle per ricordare vittime - Dolore e raccoglimento per la ferita ancora aperta degli attentati terroristici che colpirono il cuore di Parigi quel venerdì sera del 13 ... Come scrive iltempo.it

Bataclan, 10 anni dopo: Parigi si ferma e ricorda le vittime dell'attentato del 13 novembre - Era il 13 novembre del 2015, un giorno che in Francia mai dimenticheranno, in quanto si è trattato di uno dei peggiori attentati della storia moderna. Si legge su notizie.it

Bataclan, Macron: “10 anni dopo la Francia ricorda, il dolore resta” - Commemorazioni nei luoghi degli attacchi alla presenza di Macron, Hidalgo, familiari e ambasciatori dei Paesi colpiti. Come scrive msn.com