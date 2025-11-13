Del Piero alle ATP Finals di Torino | inquadrato anche il capitano della Juventus sugli spalti Tifosi bianconeri gasati

Del Piero presente alle ATP Finals di Torino: c’è anche il capitano della Juventus sugli spalti. Tifosi bianconeri che si infiammano. Torino si conferma, ancora una volta, l’ombelico del mondo sportivo. Mentre le migliori racchette del pianeta si danno battaglia sul cemento dell’Inalpi Arena per le Nitto ATP Finals, gli spalti si trasformano in una passerella di leggende. E se c’è un nome capace di accendere l’entusiasmo della città della Mole più di un ace di Sinner o di una volée di Alcaraz, quello è senza dubbio Alessandro Del Piero. Il ritorno del Re: bagno di folla per Alex. L’ex capitano e numero 10 della Juventus, che ha appena festeggiato i suoi 51 anni (lo scorso 9 novembre), è stato l’ospite d’eccezione della giornata odierna al torneo dei Maestri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero alle ATP Finals di Torino: inquadrato anche il capitano della Juventus sugli spalti. Tifosi bianconeri gasati

