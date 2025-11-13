Tempo di lettura: 4 minuti Carico come sempre, il Governatore uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad Avellino per un incontro pubblico con il capolista della squadra irpina del Pd, il consigliere uscente Maurizio Petracca, presenta il “conto” di quanto ritene aver realizzato per la provincia irpinia nei suoi dieci anni a capo del Governo regionale. “L a prima grande opera che abbiamo finanziato è la Lioni-Grottaminarda, un cantiere che era fermo da troppo tempo. E, parlando degli investimenti nella sanità, oggi possiamo affermare con orgoglio che l’Os pedale Moscati è diventato un punto di riferimento regionale, in particolare per reparti di eccellenza come oncologia e procreazione medicalmente assistita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca presenta il “conto”: Landolfi e Lioni- Grotta portano la mia firma