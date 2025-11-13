De Luca presenta il conto | Landolfi e Lioni- Grotta portano la mia firma
Tempo di lettura: 4 minuti Carico come sempre, il Governatore uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad Avellino per un incontro pubblico con il capolista della squadra irpina del Pd, il consigliere uscente Maurizio Petracca, presenta il “conto” di quanto ritene aver realizzato per la provincia irpinia nei suoi dieci anni a capo del Governo regionale. “L a prima grande opera che abbiamo finanziato è la Lioni-Grottaminarda, un cantiere che era fermo da troppo tempo. E, parlando degli investimenti nella sanità, oggi possiamo affermare con orgoglio che l’Os pedale Moscati è diventato un punto di riferimento regionale, in particolare per reparti di eccellenza come oncologia e procreazione medicalmente assistita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Martedì 18 novembre alle ore 18:30, presso il Centro socio culturale Pom Rossin, Giancarlo Dionisio presenta l’autore Luca Saltini. L’ingresso è gratuito e senza iscrizione. Al termine della presentazione seguirà un rinfresco offerto. Maggiori informazion - facebook.com Vai su Facebook
Luca Abete presenta “Non ci ferma nessuno” a Fiera Didacta Trentino: “Ascolto e consapevolezza per i giovani” Vai su X
Campania, Fico presenta il logo della sua lista e poi vede De Luca per due ore “Terremo conto dei risultati in Regione” - L’annuncio e il logo della lista civica del candidato del campo largo in Campania arriva il lunedì di buon mattino. Scrive ilfattoquotidiano.it
Napoli, De Luca presenta il progetto “Porta Est”. Il Comune: «Tocca a noi» - L’uscente governatore Vincenzo De Luca ci riprova, così ieri durante la diretta facebook rilancia sul progetto “Porta Est” e soprattutto sulla nuova sede della Regione ... Come scrive ilmattino.it
Regionali, De Luca presenta logo della lista con il nome. Su San Carlo: “Scorrettezze mai vis” - Nel consueto appuntamento social del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, si è presentato con il logo della lista 'A testa alta' che sarà in corsa per le prossime regionali. Segnala msn.com