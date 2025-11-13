De Luca ad Avellino tra promesse sospese e retorica | Il vero rinnovamento è iniziato dieci anni fa | abbiamo cacciato la camorra dagli ospedali

Si è svolto questa sera ad Avellino un incontro che, sebbene si volesse presentare come un bilancio delle ultime legislature regionali e uno sguardo verso il futuro, ha finito per somigliare a una delle consuete passerelle politiche. Il consigliere regionale uscente Maurizio Petracca e il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

