D' Alfonso Pd sul rischio di rinvio di Nuova Pescara | Vittima della paura e non figlia dell' entusiasmo

Ilpescara.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il processo di fusione delle città di Pescara, Montesilvano e Spoltore, per dare vita alla Nuova Pescara, rischia di essere concretamente vittima della paura, piuttosto che figlio dell’entusiasmo amministrativo”. Lo afferma il deputato Luciano D’Alfonso (Pd), che in una lunga riflessione torna. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

