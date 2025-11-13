D’Alema liquida il caso Fico | La barca? Non c' è limite a miseria umana
"C'è un limite alla miseria umana, intellettuale e morale, diciamo". Massimo D'Alema liquida così la polemica sulla barca del candidato alla regione Campania, Roberto Fico. "Io fortunatamente non sono più tenuto a partecipare a questo tipo di roba qui. La lascio a voi", dice l'ex presidente del Consiglio risponendo ai cronisti a margine della presentazione del numero 3-2025 della rivista Italianieuropei che si è tenuto nella sala Berlinguer del gruppo Pd a Montecitorio, alla presenza della segretaria Elly Schlein, del segretario della Cgil Maurizio Landini, dell'ex commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit e della responsabile Lavoro del Pd, Cecilia Guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
