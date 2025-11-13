Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda Portogallo | gomitata ad O’Shea e cartellino rosso! La reazione dell’ex Juventus diventa subito virale
Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda Portogallo: l’ex Juve ha colpito con una gomitata O’Shea e ha ricevuto un cartellino rosso! La reazione. Una serata da dimenticare, un gesto di nervosismo che macchia la prestazione. La partita di Cristiano Ronaldo è durata poco più di un’ora. Durante il match di qualificazione ai Mondiali del 2026 tra Irlanda e Portogallo, l’attaccante dell’Al-Nassr e capitano della selezione lusitana è stato espulso al 61? minuto per un fallo di reazione, lasciando i suoi compagni in dieci uomini nel momento clou della gara. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati Il gesto: gomitata a palla lontana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cristiano Ronaldo ha indossato un orologio impossibile da non notare. Solo 18 esemplari al mondo, composto d’oro bianco a 18 carati con oltre 360 diamanti. E dal valore folle. - facebook.com Vai su Facebook
FIFA Best Player Award : 2024 ? Lionel Messi 2023 ? Lionel Messi 2022 ? Lionel Messi 2021 ? Lewandowski 2020 ? Lewandowski 2019 ? Lionel Messi 2018 ? Modric 2017 ? Cristiano Ronaldo 2016 ? Cristiano Ronal Vai su X
Cristiano Ronaldo sbaglia il calcio di rigore in Portogallo-Irlanda. VIDEO - Irlanda, Cristiano Ronaldo si è fatto ipnotizzare dal portiere irlandese Kelleher, non riuscendo a portare in vantaggio la sua squadra sul risultato di 0- Scrive sport.sky.it
Ronaldo conferma: "Il prossimo sarà il mio ultimo Mondiale. Mi ritirerò…" - A pochi giorni dagli impegni con Irlanda e Armenia, il fuoriclasse portoghese è tornato a parlare del suo imminente addio al calcio giocato ... Segnala msn.com
Cristiano Ronaldo: "Ritiro? Ho detto presto, non subito. Giocherò ancora 1-2 anni. Vincere il Mondiale non cambierà la mia carriera" - Ronaldo pronto a trascinare il suo Portogallo alla qualificazione del prossimo Mondiale, in quella che sarà - Da eurosport.it