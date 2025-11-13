Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda Portogallo | gomitata ad O’Shea e cartellino rosso! La reazione dell’ex Juventus diventa subito virale

Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda Portogallo: l’ex Juve ha colpito con una gomitata O’Shea e ha ricevuto un cartellino rosso! La reazione. Una serata da dimenticare, un gesto di nervosismo che macchia la prestazione. La partita di Cristiano Ronaldo è durata poco più di un’ora. Durante il match di qualificazione ai Mondiali del 2026 tra Irlanda e Portogallo, l’attaccante dell’Al-Nassr e capitano della selezione lusitana è stato espulso al 61? minuto per un fallo di reazione, lasciando i suoi compagni in dieci uomini nel momento clou della gara. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati Il gesto: gomitata a palla lontana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

