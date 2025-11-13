Cosa ha detto Cherchi M5s sui femminicidi e perché Valditara è amareggiato per gli attacchi in Aula

Durante la discussione in Aula sul ddl sul consenso informato è scoppiato un caso: la deputata del M5s Cherchi ha accostato il ministro Valditara agli uomini che sanno "di non essere all'altezza" delle donne "e quindi le ammazzano". La deputata si è poi scusata, dicendo che le sue parole sono state fraintese. Per la maggioranza è inaccettabile "paragonare il ministro agli autori di femminicidi". 🔗 Leggi su Fanpage.it