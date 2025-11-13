Concorso docenti PNRR3 prova scritta Ecco la convocazioni AGGIORNATO

Concorso docenti PNRR3: la prova scritta si svolgerà il 27 novembre (turno mattutino e pomeridiano) per infanzia e primaria, dal 1° al 5 dicembre (turni mattutino e pomeridiano) per la scuola secondaria. Ecco le convocazioni predisposte dagli USR con i turni aperti - in alcune regioni verranno coperti tutti, in altre no. La convocazione viene inviata al singolo candidato almeno 15 giorni prima della prova. L'articolo Concorso docenti PNRR3, prova scritta. Ecco la convocazioni AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

