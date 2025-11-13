Comuzzo prima dell’esordio in Nazionale Under 21 | Entusiasta di giocare con questa maglia Posso mettere la mia esperienza internazionale a disposizione

Comuzzo, ha parlato in vista della sua prima partita da titolare con la Nazionale Under 21, esprimendo entusiasmo e gratitudine per l’opportunità Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina e della Nazionale Under 21, si prepara a esordire da titolare contro la Polonia, come annunciato dal ct Baldini. Intervistato prima della partita, Comuzzo ha espresso il suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Comuzzo prima dell’esordio in Nazionale Under 21: «Entusiasta di giocare con questa maglia. Posso mettere la mia esperienza internazionale a disposizione»

Scopri altri approfondimenti

Cambiamenti in vista per la Fiorentina con Galloppa ad interim: secondo quanto raccolto da LaViola.it, contro il Mainz potrebbe arrivare la prima da titolare per Tommaso Martinelli , classe 2006. Spazio anche ad altri giovani del vivaio: Comuzzo verso una - facebook.com Vai su Facebook

"#Comuzzo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Under 21, Baldini rivela cos'era successo con Comuzzo e spiega esclusione eccellente: "Non mi è piaciuto cosa ha fatto" - Qualificazioni Europei 2027, doppio impegno per l'Italia Under 21: venerdì sfida contro il Polonia, quattro giorni dopo con il Montenegro. Da sport.virgilio.it

I giocatori con le Nazionali. U21, il forfait di Comuzzo. Convocato solo Ndour - Tempo di nazionali e la Fiorentina ’paga’ il suo tributo fornendo alle varie selezioni elementi importanti, sia per quanto riguarda le maggiori che le under 21. Scrive lanazione.it