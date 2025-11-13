Como tensioni nel carcere | le immagini

“Presso il carcere di Como, dove in mattinata sarebbe stato sventato anche un tentativo d’evasione, un agente sarebbe stato costretto a riparare in un box e sarebbe tuttora assediato da alcuni detenuti”. Così Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Rinforzi della Polizia penitenziaria stanno accorrendo dal Provveditorato regionale di Milano e da altri istituti lombardi, mentre sarebbero state allertate anche le altre forze dell’ordine. Evidentemente il sistema penitenziario continua a versare in profondissima emergenza, che perdura da troppo tempo, senza che neppure si intravedano misure idonee a fronteggiarla compiutamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como, tensioni nel carcere: le immagini

