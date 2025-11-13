Como tensioni nel carcere | le immagini

“Presso il carcere di Como, dove in mattinata sarebbe stato sventato anche un tentativo d’evasione, un agente sarebbe stato costretto a riparare in un box e sarebbe tuttora assediato da alcuni detenuti”. Così Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Rinforzi della Polizia penitenziaria stanno accorrendo dal Provveditorato regionale di Milano e da altri istituti lombardi, mentre sarebbero state allertate anche le altre forze dell’ordine. Evidentemente il sistema penitenziario continua a versare in profondissima emergenza, che perdura da troppo tempo, senza che neppure si intravedano misure idonee a fronteggiarla compiutamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Como, tensioni nel carcere: le immagini

Leggi anche questi approfondimenti

Como, tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione fallito #como #13novembre Vai su X

Momenti di tensione nel carcere Bassone di Como. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e numerosi mezzi delle forze di polizia. L'intero perimetro del carcere è cinturato. - facebook.com Vai su Facebook

Como, tensioni nel carcere: le immagini - (LaPresse) “Presso il carcere di Como, dove in mattinata sarebbe stato sventato anche un tentativo d’evasione, un agente sarebbe stato costretto a riparare in un box e sarebbe ... Da msn.com

Rivolta in carcere a Como: 4 feriti, grave un detenuto - Quattro feriti oggi nel carcere del 'Bassone' di Como, nel corso di una rivolta che ha coinvolto un numero ancora imprecisato di detenuti. Riporta ansa.it

Rivolta al carcere Bassone di Como: tre agenti feriti, grave detenuto di 24 anni. Casa circondariale cinturata - Il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra le sbarre di un cancello. Lo riporta quotidiano.net