Como tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione fallito | tre agenti feriti grave un detenuto
La sommossa ha richiesto l'intervento di squadre antisommossa. Il Dap: "Ripristinato l'ordine in tempi brevi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
